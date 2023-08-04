لو مسافر مصيف.. نصائح لتجنب حوادث الطرق حفاظا على سلامتك

في تلك الفترة من كل عام يحرص الكثيرون على قضاء أوقات مميزة مع الأسرة أو الأصدقاء بالسفر إلى المدن الساحلية للهروب من ارتفاع درجات الحرارة، وأيضا بعد انتهاء الثانوية العامة وحصول طلاب المراحل المختلفة على الإجازات الصيفية، مما يعرض البعض للحوادث على الطرق أحيانا.

وفي هذا الصدد، قدمت الإدارة العامة للمرور، عددا من النصائح والتعليمات للمواطنين لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين على الطرق السريعة والساحلية لقضاء إجازة المصايف.

نصائح لتجنب الحوادث في المصايف

ومن ضمن النصائح والتعليمات التي قدمتها الإدارة العامة للمرور من أجل تجنب الحوادث وفقا لما نشرته عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، ما يلي:

- الحرص على القيام بالصيانة الدورية للسيارات بشكل دائم حتى تحافظ على السيارة وتتجنب أعطالها المفاجئة وحتى تحافظ على الأرواح التي تستقل السيارة كعك من التعرض لخطر الحوادث بشكل غير متوقع لأي سبب حيث يجب التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قبل السفر خاصة.

- القيادة بالسرعة المحددة وعدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق حتى لا تتعرض للحوادث خاصة عند القيادة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز خلال قيادة السيارة.

- تجنب تخطي السيارات.

- التزام السائق بقواعد المرور على الطريق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع خاصة في حالة الدوران حتى تحافظ على الأرواح وحياتك.

- سرعة البديهة في التعامل وتوقع التغييرات المفاجئة في السير لذا يجب عليك التركيز بشكل جيد.

- الابتعاد عن تعاطي المواد المخدرة على الطرق.