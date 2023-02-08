نصائح خبير سيارات لصيانة كشافات الإضاءة: تقلل الحوادث بنسبة 20%

قال معتز عاطف خبير السيارات، إنّ كشافات السيارة من الأمور الهامة جدًا في كشف الطريق أمام السائق، وهو ما يزيد من شعور السائق بالإطمئنان أثناء القيادة، لافتًا إلى ضرورة رفع الوعي بأهمية كشافات السيارة، إذ أنّ الأفراد لا يقلقون كثيرًا عند إصابة أي من كشافات السيارة بعطل، ويقوموا بتأجيل صيانة الكشافات، منوهًا عن أنه بالخارج يعد كشافات السيارات من الأمورالهامة جدًا، والتي يتم مقاضاة الشخص حال تعطلها ولا تنتهي القضية إلا بعد إصلاح العطل.

كشافات السيارة تحمي من الحوادث بنسبة 20%

وأضاف في حوار مع الإعلامية أسماء يوسف في برنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أنّ كشافات السيارات هامة جدًا لتحقيق الأمان، وتفادي الصدام والحوادث والمطبات، كما أنّ السيارات بالخلف تتمكن من رؤية السيارة كذلك، كاشفًا عن أن الأنوار والإضاءة الصادرة من كشافات السيارات تخفض الحوادث بنسبة لا تقل عن 20%.

كشافات السيارات هامة جدًا لتحقيق الأمان

وأوضح خبير السيارات أن كشافات السيارات هامة جدًا لتحقيق الأمان، لافتًا إلى أنه عند تعرض السيارة لفصل الكهرباء والإضاءة بالكشافات، لابد من توقف السائق عن السير والوقوف إلى جانب الطريق لحين سطوع الشمس، إذ أنّ السير على الطرق دون إضاءة يعرض السيارة للحوادث، خاصة من السيارات التي تأتي من الخلف ولا تتمكن من رؤية السيارة لعدم وجود إضاءة.