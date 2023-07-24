كيف تقضي إجازة مصيف بأقل ميزانية؟.. اعرف الأسعار في 5 مناطق ساحلية

مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تستعد كثير من الأسر للسفر وزيارة الأماكن الساحلية لقضاء إجازة الصيف، وتبدأ الأسر بالبحث عن أفضل العروض للاستمتاع بإجازة سعيدة.

إجازة عائلية وفقا للميزانية

ومن خلال التقرير التالي، تستعرض الوطن، فى اطار خدماتها للاسر المصرية،

وترصد السطور التالية، أفضل الطرق لقضاء عدة أيام أو نحو أسبوع كامل على البحر، وفقا للميزانية التي تحددها كل أسرة وعدد أفرادها، حيث يمكن للأسر المصرية، الحصول على عطلة بأسعار مخفضة، ومنها محافظة مطروح، ورأس البر، والإسكندرية، وغيرها من المدن الساحلية.

أسعار الشقق والشواطئ في مطروح

زاد الإقبال على زيارة محافظة مطروح في السنوات الأخيرة، حيث أعلنت من خلال صفحتها الرسمية على فيس بوك، أسعار الشقق والفنادق بالنسبة للإجازة الصيفية هذا العام، حيث إنّ أسعار حجز الشمسية على الشواطئ المفتوحة لا تزيد عن 80 جنيها طوال اليوم.

- أسعار الشقق الداخلية: تبدأ أسعار الشقق من 2500 جنيه لمدة أسبوع، وهي بعيدة عن البحر.

- سعر الليلة الواحدة يبدأ من 250 جنيهًا، وفقا لعدد الغرف ومدى قربها من الشاطئ.

- أسعار الليلة في الفنادق الداخلية، تبدأ من 500 جنيه، بالنسبة للغرفة الفردية وتصل لـ800 جنيه للمزدوجة.

إجازة عائلية على شواطئ رأس البر

وفي السياق ذاته، كشفت الصفحة الرسمية لمحافظة دمياط، عن أسعار قضاء إجازة المصيف في رأس البر، من حيث أسعار تأجير الشقق والشاليهات، حيث سجل سعر الفيلا 750 جنيها لليلة الواحدة، وتصل سعرها لـ1500 جنيه، وفقا لقربها أو بعدها عن البحر.

ويبدأ سعر الليلة الواحدة للشقق والشاليهات القريبة من البحر 500 جنيه، وتصل لـ800 جنيه لليلة الواحدة، وعلى الجميع اختيار ما يناسب الميزانية الموضوعة.

وفيما يتعلق بحجز الشمسية على الشواطئ المجانية فتتراوح بين 80 حتى 90 جنيها.

مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ

أرخص الأسعار يستطيع المواطنين الحصول عليها على شواطئ كفر الشيخ، خاصة أشهر مصايفها «بلطيم»، فسعر الليلة الواحدة في العشش الداخلية البعيدة عن شاطئ البحر لا تزيد عن 70 جنيها، بينما لا يزيد السعر في العشش المطلة على البحر عن 200 جنيه لليلة الوحدة.

مصيف جمصة بمحافظة الدقهلية

يشهد مصيف جمصة في الدقهلية إقبالا كبيرا من المصيفين داخل المحافظة وخارجها، نظرا لانخفاض أسعار تأجير الشقق، ووجود العديد من الشواطئ المفتوحة، وعددها 18 شاطئا عامًا، في حين يبلغ سعر الليلة في الشقق الداخلية البعيدة عن البحر بين 150 لـ200 جنيه وفق عدد الغرف، في حين يتراوح سعر الشقق القريبة من البحر بين 350 حتى 400 جنيه في الليلة، أول صف على البحر، وفقا للصفحة الرسمية لمصيف جمصة السياحي.

مصيف بور فؤاد بمحافظة بور سعيد

يعتبر مصيف بور فؤاد من أجمل وأرخص المصايف على شواطئ البحر المتوسط، فالقيمة الإيجارية لليلة الواحدة في الكبائن على الشاطئ، تتراوح بين 400 حتى 550 جنيهًا حسب موقع الكابينة، في حين يتراوح سعر الليلة في الشقق الداخلية بين 200 حتى 300 جنيه.