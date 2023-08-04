أسعار الأرز اليوم.. غرفة صناعة الحبوب تعلن تراجع الطن 9 آلاف جنيه

سجلت أسعار الأزر اليوم في مصر تراجعا كبيرا، وتراوحت أسعار الطن ما بين 11 ألفا و300 جنيه إلى 12 ألفا و500 جنيه اليوم، مقابل 20 ألفًا 300 جنيه في نهاية شهر مايو الماضي، وفقا لما أكده رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية.

أسعار الأزر اليوم 11300 جنيه للطن

وأكد شحاتة، لـ«الوطن»، أنّه لا صحة على الإطلاق لارتفاع أسعار الأرز اليوم، وأن سعر الطن للحبة الرفيعة في حدود الـ11 ألفًا و300 جنيه بينما يصل سعر طن الأرز الشعير للحبة العريضة نحو 12 ألفا و500 جنيه، مشيرا إلى أنّ من يدعي ارتفاع الأسعار هم قلة من التجار بهدف عمل بلبلة في السوق لبيع المخزون لديهم، خوفًا من تكبدهم خسائر كبيرة نتيجة دخول المحصول الجديد خلال أيام.

أسعار الأزر اليوم تتراجع

وأضاف شحاته، أن أسعار الأزر اليوم ستتراجع بمجرد دخول موسم الحصاد الجديد، والذي سيبدأ في النصف الثاني من الشهر الجاري، مؤكدًا أنّ هناك عددًا من التجار الذين احتكروا السلعة سيتعرضون للخسائر حال عدم بيعهم الأرز المخزون، نتيجة دخول موسم الحصاد الجديد.

أسعار الأرز الأبيض

وسجلت أسعار الأرز الأبيض نحو 30 جنيها لأرز أصلهان، و32 جنيهًا لأرز المصطفى، و27 جنيها لأرز المزاج، و29 جنيهًا لأرز مزاج.

مساحة محصول الأرز هذا العام

وتصلح مساحة الأراضي الزراعية المحددة لزراعة محصول الأرز العام الحالي نحو مليون و74 ألف فدان، والمحافظات التي تم تحديد المساحات بها هي الإسكندرية 2000 فدان، والبحيرة 106 آلاف فدان، والغربية 40 ألف فدان، وكفر الشيخ 189 ألف فدان، والدقهلية 182 ألف فدان، ودمياط 4200 فدان، والشرقية 127 ألف فدان، والإسماعلية 2750 فداناً، وبورسعيد 30 ألف فدان، وفقا لما أعلنته وزارة الموارد المائية والري.