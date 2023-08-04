أسعار الفائدة في البنوك بعد قرار البنك المركزي 2023.. تصل إلى 20.25%

تبحث لجان «الألكو» بالبنوك الأحد المقبل أسعار الفائدة في البنوك بعد قرار البنك المركزي 2023، برفع أسعار الفائدة بنسبة حوالى 1% في اجتماع لجنة السياسات النقدية الخامس هذا العام والذى عقد مساء أمس الخميس.

أسعار الفائدة في البنوك بعد قرار البنك المركزي

وشهدت الساعات الماضية قيام عدد كبير من المواطنين بالبحث عن أسعار الفائدة في البنوك بعد قرار البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة، وبعد أيام من طرح بنكي الأهلي ومصر الشهادة الدولارية، ومدتها 3 سنوات، وتقدم شهادات الادخار بالدولار الأمريكي الجديدة العديد من المزايا للعملاء ومنها فائدة تصل لـ27%.

أسعار الفائدة في البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار البنك المركزي

ووفقا لما ذكره البنك الأهلي وبنك مصر، فأن فئة الشهادة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاته، يصرف مقدما بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة، وعند استرداد الشهادة تسترد قيمتها في تاريخ الاستحقاق بالدولار الأمريكي.

تراجع معدلات التضخم 2%

وتهدف أسعار الفائدة في البنوك بعد قرار البنك المركزي 2023، للوصول إلى معدلات تضخم في حدود 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026، حيث قررت لجنة السياسة النقديـة رفع سعر الفائدة 1%، وبررت اللجنة قرارها، بأن هناك ارتفاع في الأسعار الفعلية للبترول خلال الشهر الماضي.

وتابعت اللجنة، هناك تراجعا في توقعات معدلات التضخم لدى بعض الاقتصادات الرئيسية على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة، وأن هناك ارتفاع في التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي العالمي مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.

ومن المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة نتيجة استمرار المعدلات العالمية للتضخم عند مستويات أعلى من تلك المستهدفة، وهو ما يتسق مع تقييد الأوضاع المالية العالمية بشكل عام.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قد قررت في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.