موقع تظلمات الثانوية العامة 2023.. خطوات بسيطة لتسجيل الطلب إلكترونيا

منذ إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، ويرغب الكثير من الطلاب في التقديم على تظلمات في بعض المواد التي يشكون في النتيجة الخاصة بها، حتى يتمكنوا من الحصول على درجات أعلى تمكنهم من دخول الكليات التي يرغبون بها، وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن التظلمات تتم على مرحلتين، أحدهما إلكترونية، من خلال التسجيل على موقع تظلمات الثانوية العامة 2023، والأخرى بعد قبول التظلم بمراجعة إجابات المواد.

ومع فتح باب تظلمات الثانوية العامة 2023 أمس، يبحث الطلاب عن موقع تظلمات الثانوية العامة 2023، وهو ما توضحه «الوطن»، خلال هذا التقرير خطوات تسجيل طلب التظلم على الموقع، والتي جاءت كالتالي:

خطوات التسجيل على موقع تظلمات الثانوية العامة 2023

- يقوم الطالب الراغب في تقديم التظلمات بالدخول على موقع تظلمات الثانوية العامة 2023، من هنـــــــا.

- ثم يقوم الطالب بإدخال البريد الموحد الخاص بالطالب.

-، وبعد ذلك يتم تسجيل البيانات الخاصة بالطالب.

- ثم يتم اختيار الشعبة التي درس بها الطالب.

- ثم بعد ذلك يتم اختيار المادة التي يرغب في تقديم تظلم بها.

وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للطلاب فرصة تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023 بعد دفع مبلغ 200 جنيه مصري عن المادة الواحدة من خلال أحد منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك وهي «البريد المصري- فورى- وقتي- إيجي باي- سداد ضامن- أمان- مصاري- بيي- ممكن- طلقة- موجة- خالص موبايل- أموال».