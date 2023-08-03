بدأت اليوم تظلمات الثانوية العامة 2023، وتستمر 15 يوما حتى الـ17 من أغسطس الجاري، ويتم التقديم لها إلكترونيا وتسدد الرسوم على حساب صندوق دعم المشروعات التعليمية، عبر منافذ مخصصة لذلك حيث لا يكون الدفع نقدا ويهتم الطلاب الذين يرغبون في التظلم على نتائجهم بمعرفة طرق لدفع تظلمات الثانوية العامة 2023.

طرق لدفع تظلمات الثانوية العامة 2023

وفي إطار سلسة خدماتها المقدمة لجمهور القراء وخاصة طلاب الثانوية العامة تستعرض «الوطن» 10 طرق لدفع تظلمات الثانوية العامة 2023.

وبالنسبة إلى طرق لدفع تظلمات الثانوية العامة 2023 ذكرت بوابة تظلمات الثانوية العامة التابعة لوزارة التربية والتعليم، أنه بإمكان الطالب التقدم بطلب تظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023، بعد دفع مبلغ 200 جنيه مصري عن المادة الواحدة من خلال أحد منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك.

10 طرق لدفع تظلمات الثانوية العامة 2023

- البريد المصري.

- فوري.

- وقتي.

- إيجي باي.

- سداد.

- ضامن.

- أمان.

- مصاري.

- بيي.

- ممكن.

- طلقة.

- موجة.

- خالص موبايل.

- أموال.

وبعد الدفع يلزم على الطالب الدخول للموقع واختيار المادة أو المواد التى يرغب في التظلم بها، ومتابعة الموقع بشكل شبه يومي لمعرفة موعد ومكان الاطلاع الخاص به وكذلك الإطلاع على نتيجة طلب التظلم.

تظلمات الثانوية العامة للمتفوقين والمكفوفين

أما بالنسبة لطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا وطلاب مدارس المكفوفين يمكنهم التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة قطاع القاهرة «أ» في التوقيتات المناسبة لهم للتظلم بعد سداد الرسوم المقررة في منافذ الدفع.

وعقب تسديد الرسوم يتم تحميل نماذج الأسئلة ونماذج الإجابات لكل مادة على موقع الوزارة، ويكون الاطلاع على أوراق الإجابة بلجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب، ويتم تحديد موعد الاطلاع بعد التقديم على الموقع، وعلى الطالب طباعة نماذج الأسئلة للمواد المراد الإطلاع عليها من على موقع الوزارة وسيستلم الطالب نماذج الإجابة بمقر اللجنة.