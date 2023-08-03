اعرف مؤشرات تنسيق كلية حقوق 2023 لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي وأدبي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدني، لتنسيق المرحلة الأولى 2023، لطلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية، بـ289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر، و362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر لطلاب شعبة علمي علوم، والحد الأدني للشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر.

مؤشرات تنسيق كليه الحقوق 2023 علمي وأدبي

وكشف التحليل الإحصائي للمجمع التكراري، مؤشرات تنسيق كلية حقوق 2023 الأولي وليس المؤشر النهائي، لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي وأدبي، كالتالي:

- حقوق سوهاج 78.7%.

- حقوق دمياط 72.4%.

- حقوق الإسكندرية 63.2%.

مؤشرات تنسيق كلية حقوق 2023

وطبقا للتحليل الإحصائي للمجمع التكراري، الخاص بنتيجة الثانوية العامة 2023، فأنه من الممكن أن تكون توقعات مؤشرات تنسيق كلية الحقوق 2023 لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي وأدبي، كالتالي:

- حقوق كفر الشيخ 69.1%.

- حقوق جنوب الوادي 66.4%.

- حقوق القاهرة 65%.

- حقوق عين شمس 64.1%.

مؤشرات تنسيق كليه الحقوق 2023

وأكد التحليل الإحصائي للمجمع التكراري، أن مؤشرات تنسيق كلية حقوق 2023 الأولي وليس المؤشر النهائي، لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي وأدبي، كالتالي:

- حقوق المنصورة 62.4%.

- حقوق أسوان 62.4%.

- حقوق أسيوط 62.4%

تنسيق المرحلة الأولى 2023 يبدأ يوم السبت

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلنت عن بداية تنسيق المرحلة الأولى 2023، لطلاب الثانوية العامة، يوم السبت المقبل، الموافق 5 أغسطس الجاري، وتستمر المرحلة لمدة 5 أيام، حيث تنتهي المرحلة يوم الأربعاء الموافق 9 من نفس الشهر، بحد أدني 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر، لطلاب الشعبة العلمية، بعدد طلاب 22 ألف و304 طالب وطالبة، و342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، لطلاب الشعبة الهندسية، بعدد طلاب 15 ألف و13 طالب وطالبة، و289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر، لطلاب الشعبة الأدبية، بعدد طلاب 74 ألف و923 طالب وطالبة، حيث سيتم قبول 112 ألف و240 طالب وطالبة بالمرحلة الأولى.