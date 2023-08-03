موعد إعلان نتيجة تنسيق الكليات الحكومية 2022-2023.. لكل مرحلة

يستعد مكتب تنسيق الجامعات، خلال الساعات القليلة المقبلة، لإتاحة موقع للتنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة 2023، وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات، أبرزها إتاحة تسجيل الرغبات عبر الموقع الإلكتروني، على أن تستمر المرحلة لمدة 5 أيام متتالية، من السبت حتى الأربعاء المقبل، على أن يجري بعدها فحص رغبات الطلاب وتحديد موعد إعلان نتيجة تنسيق الكليات الحكومية 2022-2023 للشعب الثلاث، وسيكون خلال 72 ساعة من غلق باب التسجيل لكل مرحلة.

توقعات تنسيق الكليات 2023

وتشير شرائح نتائج الثانوية العامة 2023 إلى أن تنسيق الكليات 2023 قد تشهد انخفاضا لعدد من الكليات، وارتفاعا لغيرها، فمن المتوقع أن تنخفض الحدود الدنيا لتنسيق كليات القطاع الطبي عن العام الماضي بنسبة بسيطة جداً، فيما ترتفع لكليات أخرى في القطاع النظري لكليات الإعلام والتجارة والآداب بنسبة بسيطة أيضا، وبالنسبة لكليات القطاع الهندسي، فمن المتوقع أن تقترب الحدود الدنيا لكلية الهندسة من العام الماضي.

تنسيق الجامعات 2023

أكدت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه جرى الاستعدادت لكل أعمال تنسيق الجامعات 2023 وفقا للقواعد التي أقرها المجلس خلال اجتماعه الماضي، في جامعة مطروح، موضحين أن العمل بمختلف القطاعات يسير بصورة متميزة.