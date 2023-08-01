كشفت وزارة التعليم العالي عن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023 علمي وأدبي، عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023.

أوضح بيان وزارة التعليم العالي تفاصيل الحد الأدنى للتنسيق، وجاءت كالتالي:

- الحد الأدنى للشعبة العلمية هو 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر لتقبل عدد 22304 طلاب.

- الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للثانوية العام 2023 أدبي هو 289.5 درجة فأكثر، أي بنسبة 70.61% فأكثر لتقبل عدد طلاب 74923 طالبًا.

«التعليم العالي»: خدمة تنسيق مجانية متاحة من خلال الموقع

وقالت وزارة التعليم العالي اليوم، إنّ القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على الإنترنت، وهي خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.digital.gov.eg، إذ يتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق.

موعد التقديم بالجامعات

وللتقديم للتنسيق، فسيكون عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات اعتبارًا من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة، ويمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات، وسيكون الموقع متاحًا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.