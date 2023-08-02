مصادر بـ«التموين»: مخزون الأرز آمن ولا يتأثر بوقف الهند للتصدير

أكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية أن قرار دولة الهند بوقف تصدير الأرز منها لأي دولة لا يؤثر على مخزون الأرز في مصر، موضحة أن الكميات التي تستوردها مصر من الهند من الأرز كميات قليلة ويتم ضخها للسوق الحر ولا يؤثر على المنظومة التموينية.

حجم مخزون الأرز

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ«الوطن» أن مخزون الأرز يكفي لمدة 5 أشهر، فضلا عن تزايد حجم المخزون مع موسم الأرز الجديد في شهر سبتمبر المقبل، وأضافت: «لا قلق من وقف تصدير الأرز من الهند، وأن وزارة التموين في مثل هذه القرارات الصادرة من الدول تبحث عن بدائل في دول أخرى، مثلما حدث في القمح لإيجاد بدائل عن روسيا وأوكرانيا لاستيراد القمح لتأمين المخزون الاستراتيجي».

حصة بطاقة التموين من الأرز

ويبلغ سعر الأرز في التموين عند 12.60 جنيه للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية، كما يحدد قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، حصة بطاقة التموين من الأرز بواقع 2 كيس أرز لكل بطاقة عددها 4 أفراد أو أكثر، وكيس أرز واحد للبطاقة الأقل من 4 أفراد، أو يتم استبدال الأرز بالمكرونة بنفس الحصة من منفذ البقال.