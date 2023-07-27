شركة Air Canada تجدد تعاقدها مع مصر للطيران للعام الثالث

حصلت شركة مصر للطيران للخدمات الجوية على تقييم مرتفع فى مراجعة سلامة الغذاء من شركة MADINA لصالح شركة Air Canada، وذلك استمرارًا لخطة الناقل الوطني مصر للطيران لتوسيع قاعدة عملاء ووكلاء الشركة من شركات الطيران الأجنبية وتقديم أفضل وأجود الخدمات الجوية لهم.

Air Canada تجدد تعاقدها مع مصر للطيران للخدمات الجوية

وفي هذا السياق زار وفد من شركة Air Canada شركة مصر للطيران للخدمات الجوية تم خلالها تقييم وتجديد التعاقد للعام الثالث على التوالي، وجاء هذا التجديد نتيجة ثقة شركة Air Canada في جودة الخدمات المقدمة من شركة مصر للطيران للخدمات الجوية خلال العامين الماضيين بعد اجتياز كافة المراجعات.

حاتم : مصر للطيران تسعى دائمًا إلى تلبية كافة إحتياجات عملائها بأعلى مستوى من الجودة والسلامة

ومن جانبه، أكد حاتم ممدوح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للطيران للخدمات الجوية، أنّ شركة Air Canada تعد من أهم عملاء الشركة الحاليين، وتأتى من ضمن عشرين شركة طيران دولية أخرى تقوم شركة مصر للطيران للخدمات الجوية بتقديم خدماتها لها.

وأوضح أنّ الشركة تسعى دائمًا إلى تلبية كافة احتياجات عملائها بأعلى مستوى من الجودة والسلامة وبما يتوافق مع المعايير الدولية، الأمر الذى يساعد في جذب مزيد من العملاء، كما أن النماذج المطلوبة في التعامل مع العملاء تتفق مع المعايير الدولية ونظم الجودة الشاملة التى تطبقها شركة مصر للطيران للخدمات الجوية.

جدير بالذكر أن شركة مصر للطيران للخدمات الجوية حاصلة على شهادة ISO 9001/2015 و ISO 22000/2018، وتقدم الشركة كافة أنواع الخدمات الجوية للعديد من شركات الطيران الدولية طبقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة.