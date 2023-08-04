القبض على شاب بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالقاهرة

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة، من القبض على شاب بتهمة النصب على المواطنين، بعدما تلاحظ لهم محاولة أحد الأشخاص، الهرب لدى مشاهدته للقوات.

القبض على متهم بالنصب

وبعد ضبطه، تبين أنّ له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وكان وبحوزته مبلغ مالي مجهول المصدر، وبمناقشته، اعترف بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين.

وأقر المتهم بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص، حال تواجدهما بأحد الفنادق بدائرة القسم، وتمكن من مغافلته وسرقة المبلغ المالي المُشار إليه ولاذ بالفرار، وبالانتقال للفندق المُشار إليه، تم التقابل مع المجني عليه، وبسؤاله، تعرف على المتهم، واتهمه بالسرقة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.