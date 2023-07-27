حوادث اليوم.. ضبط المتهمين بقتل سائق الوراق وسقوط عصابة النصب بمدينة نصر

ضبطت حملات وزارة الداخلية خلال الـ24 ساعة الماضية، عددا من الخارجين على القانون، وتحرير عدد من القضايا في محافظات الجمهورية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

أبرز ضبطيات الجيزة

وترصد السطور التالية، أبرز الضبطيات التي نفذتها وزارة الداخلية خلال الـ24 ساعة الماضية، كما يلي.

كشف غموض جريمة الوراق

ففي محافظة الجيزة، كشف رجال الشرطة غموض واقعة مقتل سائق توك توك داخل إحدى الشقق السكنية في الوراق، وتبيّن أنّهم 3 أشخاص، جرى ضبطهم واقتيادهم إلى قسم الشرطة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

وتوصلت التحريات المكثفة التي أجراها رجال الشرطة ومن خلال اعترافات المتهمين وعددهم 3 أشخاص، أنّ أحدهم استدرج المجني عليه أثناء قيادته توك توك بحجة نقل بعض المنقولات من الشقة محل الواقعة، وعقب وصولهما قام وأحد المتهمين بالتعدي عليه بالضرب واستوليا على توك توك والهاتف المحمول، وأعطياهما للمتهم الثالث، وتم ضبط المسروقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

النصب بحجة توفير فرص عمل

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط الخارجين عن القانون، وضبطت شخصين بتهمة إدارة صفحات على فيس بوك بمدينة نصر، وتوصلت تحريات الشرطة إلى أنّهما أعلنا توافر فرص عمل للشباب ‏ببعض الدول بمهن مختلفة ومرتبات مجزية «على خلاف الحقيقة»‏، كما تبيّن أنّ المتهمين استولوا على مبالغ مالية منهم بزعم توفير فرص عمل لهم بإحدى الشركات دون الوفاء بذلك، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

كشف غموض جريمة أسيوط

وشهدت منطقة أبو تيج بأسيوط، جهودا مكثفة لرجال مباحث المنطقة لكشف غموض جريمة مقتل سائق توك توك، ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة والتحريات المكثفة وسؤال الشهود، لم يمر سوى ساعات حتى تجمعت خيوط الجريمة، وتم كشف مرتكبيها وتبيّن أنّهم 3 أشخاص، وتم تحديد مكان تواجدهم، وضبطهم، واقتيادهم الى قسم الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

وعن كواليس الجريمة طبقًا لما توصل ليه رجال الشرطة، كان بداية الواقعة بلاغ من أحد الأشخاص بغياب نجله سائق التوك توك عن العودة للمنزل، وفي وقت لاحق عُثر على جثته بنهر النيل بدائرة مركز شرطة القوصية، وتم ضبط المتهمين الثلاثة واعترفوا بالجريمة، بعد استيقاف المجني عليه لتوصيل أحدهم لمدينة أسيوط، وحال مرورهما أعلى أحد الكباري بدائرة مركز الفتح طلب منه التوقف بزعم انتظار بعض الأشخاص، واتصل بالثاني وبرفقته الثالث (مستقلان دراجة نارية قيادة أحدهما دون لوحات معدنية أمكن ضبطها) وانتظرا بالقرب من مكان توقف التوك توك، وغافل أحدهم المجني عليه ودفعه من أعلى الكوبرى فسقط بنهر النيل وغرق واستولى على التوك توك، وبداخله الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، وتصرف المتهمان الآخران في التوك توك بالبيع، كما أمكن بإرشادهما ضبط الهاتف المستولى عليه.