خبير الإرهاب الدولي: الجماعات المتطرفة حركات متأسلمة

قال منير أديب خبير شؤون الحركات الإسلامية والإرهاب الدولي، إن الجماعات المتطرفة حركات متأسلمة، فهي تتخذ من الإسلام شكلا وصيغة لكنها ليست لها علاقة بالإسلام شكلا ومضمونا، بل أنها أكثر الحركات والتنظيمات التي أضرت بالإسلام منذ البعثة المحمدية.

الجماعات المتطرفة لا تختلف الإخوان الإرهابية

وأضاف خبير شؤون الحركات الإسلامية والإرهاب الدولي خلال مداخلة حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلامية منة الشرقاوي: «لا تختلف جماعة الإخوان الإرهابية وكل التنظيمات المتطرفة على كل الحركات المتطرفة التي ظهرت منذ السيرة النبوية مثل الخوارج».

وتابع: «بعض المنظمات المتطرفة وسلوكياتها المتطرفة أعتقد البعض أنها تمثل الدين، وبالتالي فإن هذه التنظيمات خطر على الدولة الوطنية والدين رغم أنها لا تمثله بأي صورة من الصور».