أحمد موسى: جماعة الإخوان الإرهابية حولت مسجد رابعة لمخزن سلاح

قدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة من ميدان رابعة العدوية، بمناسبة مرور 10 سنوات على فض اعتصام رابعة المسلح، وكشف خلالها عن جرائم جماعة الإخوان الإرهابية ضد الشعب المصري.

فض اعتصام رابعة

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أنه منذ عشر سنوات كان التحريض والترويع من ميدان رابعة المسلح لتهديد المصريين، وكانت جماعة الإخوان الإرهابية تحتل ميدان رابعة وحولت مسجد رابعة لمخزن سلاح إلى أن جاءت ثورة 30 يونيو التي خلصت مصر من حكم المرشد.

جماعة الإخوان الإرهابية

تابع أحمد موسى، أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تفتش المواطنين أمام منازلهم، وتقيد حرية الناس في مناطقهم السكنية وأمام أبنائهم وتعذب المواطنين دون وجه حق، لدرجة أنها كانت دولة داخل الدولة، مشيرا إلى أنّ الجماعة الإرهابية حوّلت مسجد رابعة إلى مخزن سلاح.