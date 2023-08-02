اللواء فؤاد علام: عمر التلمساني كان أخطر سياسي في جماعة الإخوان الإرهابية

قال اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني، إنّ عمر التلمساني لم يكن شخصية سهلة، فقد كان له تاريخ سياسي مع الحزب الوطني، وخارج الحزب، إلى أن التحق بالجماعة الإرهابية، وبالتالي فقد كان له دور مهما جدا في تكوين مجموعات الإخوان لمواجهة الناصريين والشيوعيين الذين يهاجمون أنور السادات.

علام: عمر التلمساني الأخطر في الجماعة والسياسي الوحيد بين الإخوان

وأضاف «علام»، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، على قناة «إكسترا نيوز»، أن عمر التلمساني كان أخطر شخصية في جماعة الإخوان الإرهابية، فقد كان السياسي الوحيد في تلك الجماعة، وكان «بيعرف يلعب سياسة»، وكانت له رؤية سياسية ومقدرة على استغلال السياسة في تحقيق أهدافه.

استعانة السادات بالتلمساني لمواجهة الناصريين والشيوعيين

وتابع الخبير الأمني، أنَّه منذ أن بدأ الرئيس السادات الاستعانة بـ الإخوان في مواجهة الناصريين والشيوعيين، كان هناك الطبيب محمود جامع في طنطا، الذي حذر السادات من أن الجماعة الإرهابية ستغدر به، وهو ما لم يقتنع به، مشيرًا إلى أنه كان يعقد اجتماعات في بيته، وكانت الأجهزة الأمنية ترصدها، وفي أحد الاجتماعات حضر الرئيس الراحل، حيث كان يقوم بعمل تآلف بين الجماعات السياسية بصفة عامة مثل الوفد والشيوعيين والإخوان المسلمين.