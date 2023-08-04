Polyglot برنامج دراسي بجامعة دمياط يستهدف تأهيل الخريجين لفرص عمل دولية

يبحث الكثيرون من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم عن البرامج الدراسية المهتمة بالمهارات المطلوبة في سوق العمل، وواحدة من هذه البرامج الحديثة موجودة في كلية الآداب بجامعة دمياط، ويهتم البرنامج باللغات الأجنبية الأساسية التي يحتاج لها سوق العمل في مجالات مختلفة.

فكرة إنشاء برنامج متعدد اللغات Polyglot بكلية الآداب بجامعة دمياط

تستعرض «الوطن» أهم المعلومات التي تميز برنامج متعدد اللغات Polyglot بكلية الآداب بجامعة دمياط، وجاءت فكرة إنشاءه من احتياج مجتمع الدلتا بوجه عام ومحافظة دمياط بوجه خاص (ميناء دمياط والمناطق اللوجستية ومدينة الأثاث) لخريج Polyglot ثلاثي اللغة، ليتواكب مع سوق العمل بالمنظمات والهيئات العامة والخاصة.

ويهتم البرنامج الدراسي بتعلم الدارس لثلاث لغات بالتوازي، وليس اختيار لغة أساسية ولغة ثانية، وصولاً إلى مستوى أولى يمكن الخريج من التواصل الشفوي والمكتوب مثل اللغة الفرنسية والإنجليزية (B1) ومن هنا جاءت الفكرة بإنشاء برنامج خاص لتعليم اللغات المتعددة في برنامج خاص يسمى Polyglot متعدد اللغات،

معلومات عن البرنامج الدراسي متعدد اللغات Polyglot

تقول الدكتورة أماني الديسطي أستاذ الأدب الانجليزي بالكلية لـ«الوطن»، إن البرنامج يعتمد على لائحة جديدة متطورة تجمع بين الثلاث لغات «إنجليزي – فرنسي – ألماني»، وفق أحدث أساليب التعليم الحديث والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وفي إطار من التميز والتفرد والابتكار في مجال تعليم اللغات وتزويد المعامل بأحدث الأجهزة والبرامج اللغوية والأدوات المساعدة وغيرها.

وتمنح كلية الآداب جامعة دمياط درجة الليسانس في تخصص «متعدد اللغات Polyglot» بنظام الساعات المعتمدة، ويتم إعداد الخريج على أحدث النظم العلمية والتربوية التي تتوافق ومتطلبات العصر الحديث، وحاجة المجتمع.

واهتمت الجامعة على صفحتها الرسمية بالتعريف بهذا البرنامج الدراسي، وقالت: «نهجنا نهجًا جديدًا من حيث تنوع اللغات وكذلك المقررات، وكثرة عددها ليتم إعداد خريج قادر على المنافسة في سوق العمل؛ حيث أصبحت اللغة متطلب أساسي».

مجالات العمل التي تحتاج لخريج Polyglot

وذكرت الجامعة أن الهدف الأساسي من برنامج Polyglot متعدد اللغات، هو إعداد طلاب ملمين باللغات الأجنبية للتخصص في مجالات مطلوبة في سوق العمل داخل وخارج مصر في عصر العولمة مثل:

- المجالات التي تتطلب إجادة اللغات ووسائل التكنولوجيا الحديثة كشركات السياحة والطيران وخدمات الإرشاد السياحي والبنوك وقطاع الأعمال ومكاتب المحاماة والتخصصات القضائية والمتاحف والمكتبات العامة.

- المجالات التي تحتاج إلى مترجمين متخصصين في اللغات الثلاث مثل مكاتب الوزارات والمحافظات والمؤسسات الثقافية والدبلوماسية الأجنبية والمصرية، والإذاعة والتلفزيون والمحطات الفضائية المحلية والدولية، وشركات الاتصالات ومجالات العمل التي تحتاج إلي متخصصين في إدارة المعلومات والاتصالات الحديثة.

- المؤسسات التعليمية المدرسية والجامعية التي تحتاج إلى متخصصين في العمل بوسائل التكنولوجيا الحديثة، والمجالات التي لها علاقة بالبرامج الجامعية الجديدة الناطقة بالفرنسية مثل كليات الحقوق والبرامج الناطقة باللغة الإنجليزية كبرامج الهندسة والتجارة والعلوم والصيدلة، والتي تحتاج إلى متخصصين في اللغات ووسائل التكنولوجيا الحديثة لتحقيق المعرفة.

- كل الجهات المهتمة بالبحث عن المعلومات وتحقيق المعرفة والمعالجة الآلية للغات ومشاريع الترجمة الدولية وهندسة المعرفة، والوصول إلى المعلومات متعددة اللغات والترجمة الآلية في سياق البحث عن المعلومات متعددة اللغات والبحث العلمي والتكنولوجي الدائم عن المعلومة، ومراكز البحوث والمكتبات ووكالات الصحافة ودور النشر والمؤسسات التربوية وغيرها من الجهات التي تبحث عن متخصصين في مجال اللغات.