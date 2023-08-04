أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة رغم ارتفاع الرطوبة.. ما السبب؟

على مدار الأسابيع الأخيرة من شهر يوليو الماضي، شهدت كافة الأنحاء موجة من الطقس شديد الحرارة، صاحبها ارتفاعا في نسبة الرطوبة، ومنذ يومين بدأت بعض المناطق تتأثر بسقوط أمطار ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، ما جعل العديد من متابعي حالة الطقس يتساءلون عن أسباب ذلك برغم ارتفاع نسبة الرطوبة.

أسباب سقوط الأمطار رغم ارتفاع نسبة الرطوبة

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لهيئة الأرصاد الجوية في تصريح لـ«الوطن» أنه مع بداية شهر أغسطس الجاري يبدأ ظهور تأثير الحزام المداري، والذي يؤدي إلى تأثر بعض المناطق الجنوبية والمحيطة بسلاسل جنوب سيناء وسقوط الأمطار بها، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وأشارت «غانم» خلال حديثها إلى أنه من المتوقع خلال شهر أغسطس أن ترتفع نسبة الرطوبة، إذ أن تلك الفترة تعد ذروة فصل الصيف، كما يؤثر ذلك على ارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية، بقيم تتراوح بين 2 و 3 درجات.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود اليوم الجمعة طقس حار رطب علي شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت أنه من المتوقع غدا استمرار سقوط الأمطار الخفيفة والرعدية أحياناً علي مناطق من أقصي جنوب البلاد، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة والتي يصاحبها انخفاض في مستوي الروية الأفقية نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.