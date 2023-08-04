إصابة 4 أشخاص إثر مشاجرة في بلبيس بالشرقية

أصيب 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بحي السوق دائرة قسم شرطة بلبيس بالشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس لتقديم الإسعافات الطبية لهم، وتحرر عن ذلك المحضر القانوني اللازم للواقعة.

إصابة 4 أشخاص في مشاجرة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس باستقباله المصابين في مشاجرة، وهم «محمود س م ا»، 46 عاما، مصاب بحروق، و«أحمد م خ»، 45 عاما، مصاب بجرح قطعي بالرأس، و«فرج م ن»، 46 عاما، مصاب بحروق بالصدر، و«سارة م ف»، 18عاما، مصابة بجرح قطعي بالرقبة، والمصابون مقيمون في بلبيس.

وكانت قوة أمنية انتقلت إلى موقع الحادث، وتبين بعد التحريات الأولية وقوع مشاجرة بينهم بالأسلحة البيضاء في حي السوق دائرة بلبيس، فيما تم الدفع بسيارات إسعاف لنقلهم إلى المستشفى لتقديم الإسعافات الطبية لهم.

ضبط أطراف المشاجرة

تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة، وأخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة، وأمرت بجمع كافة التحريات حولها لمباشرة التحقيقات وجرى ضبط أطراف المشاجرة والمتسببين فيها.