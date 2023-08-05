اليوم.. حفل إليسا وتامر عاشور ضمن فعاليات مهرجان العلمين

تتوالى فعاليات مهرجان العلمين الذي انطلق يوم 13 يوليو، وشهدت كثير من الأنشطة الفنية والرياضية والحفلات الغنائية واليوم سيشهد حفلًا غنائيًا كبير.

إليسا وتامر عاشور يحيان حفل اليوم

ويحيي الحفل الغنائي المقرر مساء اليوم السبت الموافق 5 أغسطس الفنانة اليسا وسيشاركها الحفل الفنان تامر عاشور، وسيقدمان خلالها عدد كبير من أغانيهم المميزة وستفتح بوابات الحفل في تمام الساعة السادسة مساء.

وسيشهد حفل الفنانة إليسا تقديمها لأغنيتها الجديد بتمايل على الـ beat لأول مرة في حفل غنائي لها، والتي طرحتها مؤخرا وحققت نجاح كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن أغنية بتمايل على الـbeat تعاونت فيها الفنانة إليسا مع عزيز الشافعي الذي كتبها ولحنها، وهي من توزيع أمين نبيل وتقول كلمات الأغنية:

وسط الناس وحيده مفيش ولا حاجه جديده

عشان انت بعيد عني ف مش فارقالي ولا حاجه

وسط الناس سهرانه لكن خايفه و زهقانه

عشان انت بعيد عني و مشتاقه و محتاجه

و طول الليل عيوني بتدور عليك وسط الوشوش

مبيناموش عيوني بعدك يا حبيبي مبيناموش

طول الليل بضحك ف وش الناس و قلبي بيتعصر

مين اللي فيهم زيي قاسى ولا مين زيي خسر