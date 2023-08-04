عاجل.. فتح باب تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى 2023 تجريبيا

أعلنت وزارة التعليم العالي فتح موقع التنسيق الإلكتروني، وبدء تلقي رغبات طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، ضمن تنسيق المرحلة الأولى، مضيفا: «التسجيل مفتوح لطلاب المرحلة الأولى بحد أدنى 362 درجة للشعبة العلمية، و342 درجة للشعبة الهندسية، و289.5 درجة للشعبة الأدبية».

رابط موقع التنسيق الإلكتروني

وأكدت وزارة التعليم العالي، أنّه يمكن للطالب الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، عن طريق إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص به، مشيرة إلى أنّ هناك 3 مراحل لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، بحسب مجموع الطلاب في الثانوية العامة، تعلنها الوزارة في بيانات رسمية.

وأوضحت أنّ عدد الرغبات المتاحة للطالب على الموقع يبلغ 75 رغبة، ويدخل الطالب بعد تسجيلها مرة أخرى لمعرفة الكلية المرشح لها، وطباعة بطاقة الترشيح، وذلك فى ضوء الحد الأدنى المعلن عنه في كل مرحلة من مراحل التنسيق المختلفة.

إتاحة الموقع للطلاب خلال ساعات

وقال سيد سافوري، مدير مكتب التنسيق الرئيسي في جامعة عين شمس، إنّ الموقع الرسمي للتنسيق فُتح مؤقتًا للتأكد من جاهزيته، على أن يتاح رسميا أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم، خلال ساعات.