تعرف على مؤشرات تنسيق كليات أدبي 2023 في جميع الجامعات المصرية

قبل انطلاق تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2023، والذي أعلنت تفاصيله وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدأ طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور يتساءلون عن مؤشرات تنسيق كليات أدبي 2023 في جميع الجامعات المصرية، والتي توضح تفاصيلها «الوطن» في التقرير التالي، في إطار دورها الخدمي التعليمي التربوي.

مؤشرات تنسيق كليات أدبي 2023 في جميع الجامعات المصرية

تحليل شرائح المجاميع لنتيجة الثانوية العامة 2023 التي أعلن عنها الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، يشير إلى أن توقعات مؤشرات تنسيق كليات أدبي 2023 في جميع الجامعات المصرية، إلى ارتفاع الحدود الدنيا لكليات الإعلام عن العام الماضي، واكتمال الأعداد بكليات التجارة والآداب انتظام في تنسيق المرحلة الأولى، واقتراب الحد الأدنى لكليات السياسة والاقتصاد من العام الماضي.

قائمة كليات أدبي

موقع التنسيق الإلكتروني، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كشف عن قائمة كليات أدبي، والحدود الدنيا لها، ومؤشرات تنسيق كليات أدبي 2023 في جميع الجامعات المصرية، وعلى رأسها كليات الإعلام والسياسة والاقتصاد والألسن والآداب والتجارة والتربية والحقوق والتربية الرياضية، فضلاً عن كليات والآثار والفنون الجميلة والتطبيقية والسياحة والفنادق، ويمكن لطلاب الثانوية العامة الاطلاع على التفاصيل الكاملة عن كليات الشعبة الأدبية من هذا الموقع.

موقف الطلاب الأوائل من التنسيق

وفي سياق متصل، أكدت وزارة التعليم العالي، أن المجلس الأعلى للجامعات يحدد أعداد الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية بشعبتيها العلمية والأدبية عام 2023، والمقرر قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات الحكومية، عن طريق مكتب التنسيق، ويكون توزيع الـ1500 طالب الأوائل في الثانوية العامة 500 علمي علمي علوم و500 أدبي و500 علمي رياضة وفقاً للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم، استثناءاً من قواعد القبول الجغرافي المعمول بها عند توزيعهم على الكليات والمعاهد الجامعية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.