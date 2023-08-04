إجازات شهر أغسطس 2023 بعد قرار الحكومة العمل من المنزل.. اعرفها

ينتظر الموظفون والعاملون بالدولة والقطاع الحكومي أو الخاص، الحصول على الإجازات من حين لآخر ليستمتعون بأوقاتهم ولأخذ قسطا من الراحة بعد أسبوع عمل شاق، ومع قرار الحكومة بمنح يوم عمل من المنزل لبعض الموظفين والفئات، تستعرض «الوطن»، فيما يلي أبرز إجازات شهر أغسطس 2023.

وتأتي إجازات شهر أغسطس 2023، بعد قرار الحكومة الذي سيبدأ تطبيقه على مدار هذا الشهر، حيث تم تخصيص يوم الأحد ليكون يوم عمل من المنزل «أون لاين».

إجازات شهر أغسطس 2023

وأول إجازات شهر أغسطس 2023 هو اليوم الجمعة الموافق 4 أغسطس.

السبت الموافق 5 أغسطس

الأحد الموافق 6 أغسطس.. عمل أون لاين من المنزل

الجمعة الموافق 11 أغسطس

السبت الموافق 12 أغسطس

الأحد 13 أغسطس.. عمل أون لاين من المنزل

الجمعة الموافق 18 أغسطس

السبت الموافق 19 أغسطس

الأحد الموافق 20 أغسطس.. يوم عمل أون لاين من المنزل

الجمعة الموافق 25 أغسطس

السبت الموافق 26 أغسطس

الأحد 27 أغطس (العمل أون لاين المنزل)

وبعد معرفة إجازات شهر أغسطس 2023، فلن يتم في هذا الشهر منح أي إجازة إضافية بمناسبة رسمية أو دينية أو اجتماعية، وفق أجندة مجلس الوزراء.