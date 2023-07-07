بعد انتهاء عيد الأضحى.. 9 إجازات متبقية للموظفين في شهر يوليو

سيطرت الإجازات الرسمية المتبقية في 2023، بعد أسبوع من إجازة عيد الأضحى سواء الاجتماعية أو الوطنية والدينية، ويترقب العديد من المصريين عطلات جديدة، وهناك ما يقرب من 9 إجازات من بينها العطلات الأسبوعية وإجازة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952، ورأس السنة الهجرية.

عطلات منتظرة في شهر يوليو

ويستفيد من تلك الإجازات المترقبة أكثر من 5 ملايين و500 ألف موظف من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وهذه قائمة بالإجازات الرسمية في شهر يوليو.

- السبت 8 يوليو 2023، عطلة أسبوعية

- الجمعة 14 يوليو 2023، عطلة أسبوعية

- السبت 15 يوليو 2023، عطلة أسبوعية.

- بعد قرار من رئيس مجلس الوزراء بترحيل الإجازة تكون الخميس 20 يوليو، بدلاً من الأربعاء 19 يوليو، حيث الاحتفال برأس السنة الهجرية الجديدة لعام 1445 هجريًا.

إجازات في شهر يوليو

الجمعة 21 يوليو، عطلة أسبوعية

السبت 22 يوليو، عطلة أسبوعية

وبعد قرار من رئيس مجلس الوزراء بترحيل الإجازة، تكون الخميس 27 يوليو بدلاً من الأحد 23 يوليو، حيث الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو.

الجمعة 28 يوليو، إجازة أسبوعية

السبت 29 يوليو، إجازة أسبوعية

هناك عطلات أخرى حتى نهاية عام 2023، وبخلاف إجازات شهر يوليو، أبرزها إجازة المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 27 سبتمبر، وإجازة عيد القوات المسلحة الجمعة 6 أكتوبر، ومن المتوقع أن تكون الخميس 5 أكتوبر، نظرًا لأنّ الجمعة إجازة رسمية.