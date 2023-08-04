«شباب فيصل» بالسويس يفوز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة تكنولوجيا النشء

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن فوز مركز شباب فيصل، بالمركز الأول علي مستوي الجمهورية، في مسابقة تكنولوجيا النشء.

ونشر المركز على صفحته بموقع التواصل «فيس بوك» تهنئة عادل الشيمى وكيل وزارة الشباب، بمحافظة السويس للمشاركين في المسابقة ولمجلس إدارة لمركز علي هذا الانجاز.

المسابقة التكنولوجية للنشء بمجال برمجيات وتصميم موقع ويب

كانت الإدارة المركزية لتنمية النشء، بوزارة الشباب والرياضة، قد انتهت من خلال الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، من تحكيم النسخة الثانية للمسابقة التكنولوجية للنشء في مجال برمجيات وتصميم موقع ويب، تحت شعار «ابتكر web app»، وتكونت لجنة تحكيم المسابقة من أستاذين بكلية الهندسة جامعة حلوان هما د.أحمد مصطفى ود.محمد على ماهر.

وفاز المشاركون من مركز شباب فيصل بالسويس، بالمركز الأول في المسابقة، والتي سعت إلى إيجاد مناخ من التنافس الإيجابي بين النشء لتنمية الابتكار لديهم، وتنمية روح التعاون والعمل الجماعي من خلال التطبيقات المشتركة.

ومن جانيه توجه عادل الشيمى مديرية الشباب والرياضة بمحافظة السويس بالتهنئة لمركز شباب فيصل، لحصوله علي المركز الأول علي مستوي الجمهورية في مسابقة تكنولوجيا النشء، وتقدم بالتهنئة للقائمين على إدارة شئون المركز، مطالبا الجميع بالعمل على رفع اسم محافظة السويس في جميع المحافل الرياضية المحلية والدولية.