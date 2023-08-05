مخالفات أمن ومتانة تتسبب في رفض تجديد رخصة سيارتك.. اعرفها

شرح اللواء أحمد هشام الخبير المروري تفاصيل مخالفات الأمن والمتانة التي تسبب رفض تجديد رخصة السيارة في المرور، موضحًا أنه يجب على مالك السيارة التأكد من سلامة سيارته حتى يتمكن من استيفاء إجراءات الترخيص اللازمة لها.

مخالفات لا يجوز فيها التصالح

وأضاف «هشام» أن قانون المرور حدد مخالفات يرتكبها سائق السيارة تقع في نطاق الأمن والمتانة التي يجب أن تتوافر في المركبة من أجل الحفاظ على حياة سائقها والمحيطين به أثناء الحركة على الطرق، موضحًا أن تلك المخالفة واضحة ولا تستوجب التصالح وإنما تلزم مالك السيارة تصليحها عند المراكز المتخصصة.

مخالفات الأمن والمتانة للسيارة

وتابع أن مخالفات أمن ومتانة السيارات تؤثر بشكل مباشر على السيارة وكذلك تتسبب في إحداث خلل أثناء سيرها بسرعة على الطرق وهي كالتالي:

كسر الزجاج

- وجود كسر أو شرخ بالزجاج الأمامي للسيارة يعرض مالك السيارة إلى مخالفة مرورية.

مساحات الأمطار

- افتقاد السيارة لأحد أو كلا المساحتين الأماميتين أو أنصالهم المطاطية يعد مخالفة لاشتراطات الأمن والمتانة تستوجب المخالفة.

المرآة العاكسة

- عدم توافر مرآة عاكسة يمنى ويسرى ومرآة وسط متحركة تمكن سائق السيارة من كشف الطريق خلفه بوضوح يعرض السائق للمخالفة.

حاجز التصادم

- «الاكصدام» يجب أن تمتلك السيارة حاجزي تصادم بالأمام والخلف، ويكون كلاهما مثبتًا بشكل جيد لمنع أن مخاطر بالطريق، ويمنع القانون إجراء أي إزالات أو إضافات عليهما تخالف التصميم الأصلي.

إضاءات السيارة

- توقف أحد أو كلا مصباحي السيارة الأماميين أو عدم عملهما بشكل مستقر ودائم يعد مخالفة مرورية تستوجب العقوبة.

طلاء الهيكل الخارجي

- يجب أن تكون السيارة مطلية بطلاء ثابت على جسم المركبة خاليا من كل تأثير ضار على الصحة.

طفاية الحريق

- يجب أن تزود كل مركبة بأجهزة الإطفاء المطابقة للمواصفات القياسية المصرية رقم 734 لسنة 1992 دون التقيد باسم تجارى معين وأن تكون صالحة للاستعمال وفى متناول قائد السيارة والركاب.

العواكس الخلفية

وجود كسر بأحد أو كلا العاكسين الخلفيين بالسيارة يعرض السائق للمخالفة ويجب أن يكون العاكسين باللون الأحمر ويكونا متماثلين ويمكنهما عكس الضوء لمسافة تصل إلى 100 متر لمساعدة السائقين في الخلف على تمييز السيارة.