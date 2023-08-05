سقوط تشكيل عصابي متهم بسرقة اللافتات في مصر الجديدة

خضع المتهمون في قضية سرقة 20 لافتة بمصر الجديدة لجلسة تحقيق للإدلاء بأقوالهم في التهم المنسوبة إليهم، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

سرقة بأسلوب الفك

وكشفت التحقيقات أن التشكيل العصابي مكون من 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة القليوبية تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة اللافتات، و«مواتير» المياه والقطع النحاسية المثبتة على العقارات، تمهيداً لبيعها خردة.

وتابعت التحقيقات اعتراف المتهمين بارتكابهم للواقعة باستخدام أسلوب الفك، كما أقروا بارتكابهم 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتصرفهما في المسروقات المستولى عليها بالبيع.

الموقف القانوني

علق المحامي محمود عبدالله علي العقوبة المتوقعة للمتهمين قائلاً «إن المادة 318 من قانون العقوبات، نصت: «من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317».

وأضاف: «يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات والحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا، ولو مع حصول استئنافه».