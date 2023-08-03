تجديد حبس المتهم بسرقة مشغولات ذهبية بالبساتين.. اعرف العقوبة المتوقعة

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم بسرقة المشغولات الذهبية بالبساتين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وكانت جهات التحقيق قد أمرت خلال جلسة التحقيق السابقة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

العقوبة القانونية

وفيما يتعلق بالعقوبة القانونية، أوضح محمود عبد الله المحامى خلال حديثه لـ«الوطن» أن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317.

وأضاف أنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، كما نص قانون العقوبات على أن الحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

سرقة كمية من المشغولات الذهبية

وتوصلت التحريات المكثفة التي أجراها رجال الشرطة في منطقة البساتين إلى قيام أحد الأشخاص بسرقة كمية من المشغولات الذهبية بالإضافة إلى مبلغ مالي من مسكن أحد المواطنين مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وقام رجال الشرطة بتحديد مكان تواجد المتهم تم ضبطه واقتياده إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

وبمواجهة المتهم بالأدلة والتحريات التى تثبت إرتكابه للواقعة أعترف بجريمته، كما أرشد عن المسروقات، وتعرف المجنى عليه على المضبوطات وأتهمه بالسرقة.