«الدفاع الروسية»: خسائر الجيش الأوكراني بلغت 43 ألف عسكري

أعلنت وزارة الدفاع الروسية قبل قليل عن تدمير مستودعات وقود وذخيرة تابعة للجيش الأوكراني.

«القاهرة الإخبارية»: روسيا تعلن عن خسائر للجيش الأوكراني.. 43 ألف عسكري

وأكدت وزارة الدفاع الروسية قوع خسائر للجيش الأوكراني خلال الهجوم المضاد بلغت أكثر من 43 ألف عسكري، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وكشفت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير موقعين للتحكم بالمسيرات في دونيتسك وضواحي خاركيف.