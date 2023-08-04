انتهاء صلاة الجنازة على زينب لطفي زوجة الكابتن صالح سليم

انتهت صلاة الجنازة منذ قليل على جثمان زينب لطفي زوجة الكابتن صالح سليم، ووالدة الفنان هشام سليم وحماة الفنانة يسرا من مسجد الشرطة بالشيخ زايد وتم نقل الجثمان الى مقابر الأسرة لدفنه.

وقررت أسرة الراحلة زينب لطفى والدة الفنان هشام سليم الاكتفاء بالعزاء على المقابر وعدم إقامة عزاء آخر.

وفاة حماة يسرا ووالدة هشام سليم

وكانت قد أعلنت الفنانة يسرا عن وفاة زينب لطفي زوجة الكابتن صالح سليم، عبر صفحتها الخاصة على موقع فيسبوك حيث قالت: « إنا لله وإنا إليه راجعون، توفت إلى رحمة الله تعالى والدة زوجي السيدة زينب لطفي حرم المرحوم الكابتن صالح سليم ووالدة كل من خالد صالح سليم و المرحوم هشام صالح سليم.. تغمدها الله بواسع رحمته و ألهمنا جميعا الصبر والسلوان.. العزاء يقتصر على الجنازة فقط».