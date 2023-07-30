«التنمية المحلية» تبدأ تطبيق نظام العمل أون لاين من المنزل كل أحد

قال الدكتور خالد قاسم،مساعد وزيرالتنمية المحلية، إن وزارة التنمية المحلية تقوم بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء ومنها بدءالعمل بنظام الأون لاين يوم الأحد من كل أسبوع على مدار شهر أغسطس المقبل، حيث يساهم ذلك فى ترشيد الإستهلاك للطاقة على مدار يوم كامل وتخفيف الأحمال .

وأضاف د.قاسم ل" الوطن" ان نظام العمل أون لاين يوم الأحد يطبق فى وزارة التنمية المحلية وموظفين الدواوين بالمحافظات، ويتم التوافق على عمل الموظفين في المصالح الحكومية غير المرتبطة بالتعامل المباشر مع المواطنين للعمل من المنزل بنظام الأونلاين لتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء والأحمال وفق توجيهات رئيس الوزراء.

صوتك مسموع

وأوضح أن هناك إدارات تتطلب التعامل المباشر مع المواطنين بالأحياء والمدن وسيتم مراعاة ذلك ،أما مبادرة مثل صوتك مسموع فهى تتفاعل مع المواطنين وتتلقى الرسائل والاقتراحات عبر الانترنت وبالتالى تعمل بنظام الأون لاين.

وأوضح أن وزير التنمية المحلية ناشد المحافظات بمراعاة إجراءات ترشيد الكهرباء والعمل من المنزل بنظام " الاونلاين " فيما يخص عمل بعض الإدارات الخدمية التي تعمل على تقديم خدمات للمواطنين وما تفرضه مقتضيات العمل اليومية فى بعض الأماكن مثل غرف عمليات الأزمات .

ترشيد استهلاك التيار

وأكد على استمرار تنفيذ خطة ترشيد استهلاك التيار الكهربائى بالمبانى الحكومية والشوارع والميادين بما يحقق الصالح العام ولايضر بالمواطنين، والتأكد على خفض اضاءة واجهات المحلات والإعلانات بالشوارع ،مع الاستعانة بتركيب لمبات موفرة للطاقة فى أعمدة الإنارة والمبان الحكومية،كما يتم التنسيق بين شركات الكهرباء والمحافظات لتخفيف الأحمال ووضع جداول قطع التيار مع الحفاظ على المواقع الحيوية .