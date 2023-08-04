حي المنتزه أول: تنفيذ حملات لإعادة الانضباط للشوارع وإزالة 175 حالة إشغال طريق 

قال اللواء محمد عبدالله سحلول رئيس حي المنتزه أول بالإسكندرية، إن الحي ينفذ حملات لإزالة الأعمال المخالفة بنطاق الحي، ويتم اتخاذ اللازم من إجراءات قانونية وعدم التهاون مع المخالفين.

وأوضح «سحلول»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه فور رصد أعمال تكسير مخالفة بدون ترخيص بشقه بالعقار الكائن 39 شارع أمين خيرت الغندور؛ توجهت مدير إدارة الأزمات والكوارث و رئيس وحدة الإزالة الفورية وبتواجد مهندس التنظيم، وعلى الفور جرى إيقاف الأعمال والتحفظ على سلم مجوز وسلم فردي وباب غرفة وباب ألوميتال، وهيلتب وكوريك.

رفع التعديات والإشغالات

وأشار رئيس حي المنتزه إلى أنه جرى الدفع بحملة لرفع التعديات والإشغالات على حرم الطريق العام، والتحفظ على 175 حالة إشغال متنوعة، في إطار مواجهة ظاهرة الإشغالات والتعدي على الطريق العام، ورفع أي إشغالات تعيق حركة المرور والمارة.

175حالة إشغال

وأضاف اللواء «سحلول» أنه جرى المرور لترشيد الكهرباء في شارع 45 بحري، ومصطفى كامل الساعة، وشارع بن سلامة سيدي بشر قبلي أسفل كوبري الساعة شارع صلاح الدين شعبان ميامي، والتحفظ على سيارة نقل بشارع خالد بن الوليد، وتستمر الحملات يوميا بنطاق الحي لإعادة الانضباط ومواجهة ظاهرة الإشغالات والعمل على القضاء عليها.