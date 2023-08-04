وزير الخارجية اليوناني: استثماراتنا بمجالات الطاقة في مصر بلغت 3 مليارات يورو

قال جيورجوس جيرابيتريسيس، وزير الخارجية اليوناني، إن مصر واليونان لديهما علاقات تاريخية قوية، والتعاون مع مصر بمجال الطاقة مهم لاسيما في شرق المتوسط، مؤكدا السعي لتعزيز الترابط الكهربائي مع القاهرة لنقل الطاقة إلى أوروبا، لافتًا إلى أن اليونان لديها استثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

اليونان تتعاون مع القاهرة في مجالي الطاقة النظيفة والتغير المناخي

أضاف وزير خارجية اليونان، في لقاء خاص لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن بلاده تتعاون مع القاهرة في مجالي الطاقة النظيفة والتغير المناخي، موضحا أن استثمارات اليونان مع مصر في الطاقة بلغت 3 مليارات يورو، وتم رفع حجم التبادل التجاري إلى ملياري دولار.

جيورجوس يشيد بالموقف المصري في استضافة اللاجئين جراء الحروب

أشاد «جيورجوس» بالموقف المصري في استضافة اللاجئين جراء الحروب، مؤكدًا أن التعاون بين الدولتين في ملف الهجرة يعد من أفضل الشراكات، مطالبًا أوروبا بتعاون أكبر مع الدولة المصرية لوقف الهجرة غير الشرعية.

وضع آليات لجذب العمالة المصرية لليونان

أوضح «جيورجوس» أنه تم وضع آليات للعمالة المصرية تستهدف جذب المزيد منهم، مضيفا أن مصر واليونان من ركائز الاستقرار في المنطقة، مؤكدًا على دعم بلاده لجهود الاستقرار في ليبيا، والمطالبة بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة منها، لافتًا إلى أن الليبيين لهم الحق في الانتخابات الحرة والنزيهة.