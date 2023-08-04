رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

وزير الخارجية اليوناني: استثماراتنا بمجالات الطاقة في مصر بلغت 3 مليارات يورو

كتب:

نرمين عفيفي
04:12 م | الجمعة 04 أغسطس 2023
وزير الخارجية اليوناني

وزير الخارجية اليوناني

قال جيورجوس جيرابيتريسيس، وزير الخارجية اليوناني، إن مصر واليونان لديهما علاقات تاريخية قوية، والتعاون مع مصر بمجال الطاقة مهم لاسيما في شرق المتوسط، مؤكدا السعي لتعزيز الترابط الكهربائي مع القاهرة لنقل الطاقة إلى أوروبا، لافتًا إلى أن اليونان لديها استثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

اليونان تتعاون مع القاهرة في مجالي الطاقة النظيفة والتغير المناخي

أضاف وزير خارجية اليونان، في لقاء خاص لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن بلاده تتعاون مع القاهرة في مجالي الطاقة النظيفة والتغير المناخي، موضحا أن استثمارات اليونان مع مصر في الطاقة بلغت 3 مليارات يورو، وتم رفع حجم التبادل التجاري إلى ملياري دولار.

جيورجوس يشيد بالموقف المصري في استضافة اللاجئين جراء الحروب

أشاد «جيورجوس» بالموقف المصري في استضافة اللاجئين جراء الحروب، مؤكدًا أن التعاون بين الدولتين في ملف الهجرة يعد من أفضل الشراكات، مطالبًا أوروبا بتعاون أكبر مع الدولة المصرية لوقف الهجرة غير الشرعية.

وضع آليات لجذب العمالة المصرية لليونان

أوضح «جيورجوس» أنه تم وضع آليات للعمالة المصرية تستهدف جذب المزيد منهم، مضيفا أن مصر واليونان من ركائز الاستقرار في المنطقة، مؤكدًا على دعم بلاده لجهود الاستقرار في ليبيا، والمطالبة بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة منها، لافتًا إلى أن الليبيين لهم الحق في الانتخابات الحرة والنزيهة.

اقرأ المزيد:

وزير الخارجية يتلقى اتصالا من نظيره اليوناني لبحث القضايا الإقليمية

وزير الخارجية يستقبل نظيره اليوناني غدا في القاهرة

وزير الخارجية اليوناني وسفير مصر في أثينا يؤكدان أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

وزير الخارجية ونظيره اليوناني يؤكدان خطورة الوضع الراهن في السودان
بقلم نرمين عفيفي