يترقب الطلاب الناجحين بالثانوية العامة 2023، التعرف على مصروفات كلية التربية كفر الشيخ والأوراق والشروط المطلوبة للتقديم، خلال العام الجامعي الجديد 2023-2024، للاستعداد لدفع المصروفات الجامعية بكلية التربية جامعة كفر الشيخ، على مستوى كل الأقسام بها.

مصروفات كلية التربية كفر الشيخ والأوراق والشروط المطلوبة للتقديم

وأكد مصدر مطلع، بكلية التربية في جامعة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«للوطن»، أن مصروفات كلية التربية كفر الشيخ والأوراق والشروط المطلوبة جرى تحديدها على أن يتم سداد 600 جنيه الجاري مثل نفس مصروفات العام الماضي 2022، وذلك للالتحاق بكلية التربية جامعة كفر الشيخ.

- يقدم الطالب أصل شهادة الثانوية العامة +2 صورة منها.

- كما يتم تقديم أصل شهادة الميلاد ضوئية +2 صورة منها.

- يقدم الطالب بطاقة الترشيح «3 صورة منها»، كما تطبع من خلال موقع التنسيق.

- يتم تقديم عدد 8 صورة شخصية الطالب مقاس 4×6 حديثة مكتوب عليها الاسم والرقم القومي كمبيوتر.

- يقدم الطالب أصل بطاقة الرقم القومي + عدد 5 صورة منها، علاوة على عدد 2 صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر ومدون عليها رقم الموبايل لولي أمر الطالب.

- كما يتم طباعة «استمارة الكشف الطبي، وبطاقة تعارف، علاوة على طباعة نموذجين خاص بالتجنيد وخاص بالتربية العسكرية للطلاب البنين.

- يقدم الطلاب البنين نموذج 2 جند و6 جند من مكتب التجنيد التابع له كل طالب.

كلية التربية كفر الشيخ والأوراق والشروط المطلوبة للتقديم

وأشار المصدر إلى أن كلية التربية جامعة كفر الشيخ، تستقبل نحو 1720 طالبا وطالبة في كافة الأقسام بالكلية بالفرقة الأولى، ولذا توجب عليهم معرفة مصروفات كلية التربية كفر الشيخ والأوراق والشروط المطلوبة للتقديم، خلال العام الجامعي الجديد.