تنفيذ 5 آلاف مشروع بمحافظة القاهرة.. أبرزها الأسمرات وعين الصيرة

شهدت محافظة القاهرة، افتتاح عدد كبير من المشروعات الخدمية لتحسين معيشة المواطنين وإحداث طفرة غير مسبوقة لتحسين جودة الحياة والخدمات، حيث تم تنفيذ أكثر من 5 آلاف مشروع على أرض العاصمة، منها مشروعات متكاملة لسكان المناطق العشوائية، وكان مشروع حي الأسمرات كإسكان بديل لسكان عدد من المناطق العشوائية التي تم إزالتها، مما حقق نقلة كبيرة في بناء الإنسان الذي يعيش في المناطق العشوائية، وأيضا مشروع روضة السيدة، والأمر ليس قاصر على توفير وحدات سكنية مجهزة بل اتاحة الخدمات والأنشطة والرعاية والتعليم.

مواجهة العشوائيات بالقاهرة

وأشار تقرير صادر عن محافظة القاهرة، إلى أن من ضمن المشروعات التي شهدتها العاصمة تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، إذ تم إزالة المناطق العشوائية وبناء مناطق سكنية كاملة التشطيب، وأيضا مشروع تطوير وإحياء بحيرة عين الصيرة التي عانت من الإهمال سنوات طويلة حتى جاءت توجيهات القيادة السياسية بتطوير الطرق الرئيسية حول البحيرة وإحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي.

وأوضحت المحافظة، أنه يتم العمل على تحويل القاهرة إلى متحف مفتوح لتصبح العاصمة أقدم مدن العالم متحفا مفتوحا أمام الجميع، ويتم حاليا تنفيذ مشروع حدائق الفسطاط وهو بمثابة رئة جديدة في قلب القاهرة ويتضمن المنطقة الثقافية على مساحة 54 ألف متر مربع و6 مطاعم، ومناطق خضراء ونوافير وتعد مدخل لمتحف الحضارات، والمنطقة الاستثمارية على مساحة 130 ألف متر مربع تضم مولات ومطاعم ومسرح روماني ومنطقة مغامرات تشمل ألعاب متنوعة.

شبكة طرق

وفي قطاع الطرق، تشهد القاهرة إقامة شبكة طرق حديثة داخلية، وخارجية تسهل الوصول إلى العاصمة الإدارية والمحافظات المجاورة للحد من الزحام المروري وتقليل زمن الرحلات بهدف الحفاظ على البيئة والوقت، وترشيد الاستهلاك للطاقة، حيث تم إنشاء نحو 81 محور وكوبري منها في مصر الجديدة وشرق مدينة نصر ومحور مصطفى النحاس ومحور الحضارات ومحور مؤسسة الزكاة وتوسعة الطريق الدائري.

تطوير أسطول النقل العام

ومن المشروعات التي شهدتها القاهرة تطوير أسطول النقل العام، إذ تم إضافة ألف أتوبيس خلال 9 سنوات مضت، ليصبح عدد أتوبيسات هيئة النقل العام نحو 3 آلاف أتوبيس، كما تم إقامة جراج روكسي بمصر الجديدة، وفي نوفمبر 2019 تم تسيير أول أتوبيس كهربائي يجوب شوارع العاصمة بتكلفة 4 مليون جنيه ودخول أتوبيس الغاز الطبيعي الخدمة لأول مرة بتكلفة 3 مليون و650 ألف جنيه.

وفي إطار خطة الحفاظ على البيئة، أطلقت محافظة القاهرة مشروع كايرو بايك في أكتوبر 2022 وتحديدا المرحلة الأولى من المشروع، التي تستهدف إقامة 45 محطة بالتعاون مع مؤسسات دولية، وبعد تقييم المشروع تم تكليف مشغل أخر له خبرة في مجال الدراجات وتفعيل التطبيق الرقمي والصيانة.