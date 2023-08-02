تعد توقعات تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بالمنصورة فرع بورسعيد (بنات)، من الأمور المهمة للطالبات من خريجات الثانوية الأزهرية، التي تم إعلان نتيجتها صباح يوم الخميس الماضي.

تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بالمنصورة فرع بورسعيد (بنات)

وحول توقعات تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بالمنصورة ، فرع بورسعيد (بنات)، فمن المتوقع أن يكون هناك فوارق بسيطة مقارنة بتنسيق العام الماضي للكلية ذاتها، وبالتالي فإن توقعات تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بالمنصورة فرع بورسعيد بنات، ستكون بمجموع 359 درجة انتظام، و369 انتساب للشعبة العلمية، وبمجموع 331 درجة انتساب و368 درجة انتظام للشعبة الأدبية، أو بفارق 1% عن تنسيق العام الماضي.

نسبة النجاح في الثانوية الأزهرية

وبلغت نسبة النجاح في الثانوية الأزهرية للشعبتين الأدبية والعلمية بلغت 52.88%، كما بلغت نسبة النجاح في الشعبة الأدبية 46.36%، وسجلت نسبة النجاح في الشعبة العلمية 59.34%، ومن المتوقع أن تكون درجة القبول في تنسيق الأزهر بكلية اللغات والترجمة تخصص عام 59.21%، ودرجة القبول في تنسيق الأزهر كلية الإعلام 80.32%، ودرجة القبول في تنسيق الأزهر شريعة وقانون باللغة الإنجليزية 71.43%، ودرجة القبول في تنسيق الأزهر كلية التجارة القاهرة تخصص عام 66.03%، ودرجة القبول في تنسيق الأزهر كلية التربية الرياضية القاهرة 60.32%.

بينما درجة القبول في تنسيق الأزهر كلية أصول الدين القاهرة تخصص عام 58.89%، ودرجة القبول في تنسيق الأزهر كلية اللغة العربية تخصص عام 55.24%، ودرجة القبول في تنسيق الأزهر معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة 59.37%، ودرجة القبول في تنسيق الأزهر كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الصحافة والإعلام 87.46%.