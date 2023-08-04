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وزير الاقتصاد اللبناني: تأخر التحقيقات بشأن مرفأ بيروت يؤثر على الاستثمار

كتب:

شريف سليمان
05:10 م | الجمعة 04 أغسطس 2023
أمين سلام وزير التجارة والاقتصاد اللبناني

أمين سلام وزير التجارة والاقتصاد اللبناني

قال أمين سلام وزير التجارة والاقتصاد اللبناني، إن ما حدث في مرفأ بيروت يعد جريمة، ويجب محاسبة كل من تسبب في التفجير، محذرًا من أن تأخر التحقيقات يؤثر على ثقة المستثمرين فى الداخل اللبناني.

وأضاف «سلام»، في مقابلة خاصة مع أحمد سنجاب مراسل «القاهرة الإخبارية» من بيروت، أن اللبنانيين عاشوا كابوسًا على أرضع الواقع، وأن من حق أهالي الضحايا أن يحصلوا على حقهم سريعًا، مؤكدا أن المجتمع الدولي ينتظر ما ستؤول إليه التحقيقات.

التفجير تسبب في خسائر بالمليارات

وأوضح أن التفجير تسبب في خسائر بالمليارات، بسبب وضع المسؤولين السابقين المخزون الاستراتيجي في موقع واحد، وهو من الخطأ وضع المخزون الاستراتيجي بالكامل في مكان واحد، مؤكدًا أن صوامع مرفأ بيروت كانت تخزن 25 ألف طن بما يكفي لبنان 4 أشهر.

وضع لبنان الاقتصادي لم يسمح بالتغيير

وتابع وزير الاقتصاد اللبناني، أن وضع لبنان الاقتصادي لم يسمح بالتغيير، مبينًا أن إعادة بناء أي اقتصاد يحتاج إلى استثمار في جو عادل وشفاف.

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