وظائف شاغرة في شركة بترول.. اعرف الشروط وآخر موعد لتلقي الطلبات

كشفت شركة عجيبة للبترول، عن حاجتها لشغل بعض الوظائف بصفة مؤقتة للعمل بمشروعات الشركة بالتخصصات المختلفة «مهندس الصحة والسلامة والبيئة - مهندس السلامة لعمليات الحفر - فني توربينات - فني أجهزة - سائق».

الشروط المطلوبة للمتقدمين لوظائف شركة البترول 2023

وحددت شركة عجيبة للبترول، عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظائف 2023 بالتخصصات المختلفة وفقا للآتي:

الشروط المطلوبة للمتقدمين لشغل وظيفة مهندس الصحة والسلامة والبيئة

- حاصل على بكالوريوس هندسة /علوم.

- لا يزيد السن عن 30 سنة.

- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال النفط والغاز ويفضل سنتين كحد أدنى في الصحة والسلامة والبيئة.

- تقدير عام تراكمي لا يقل عن جيد جدا.

- يفضل الحصول على شهادة «أو أس اتس إيه».

الشروط المطلوبة للمتقدمين لشغل وظيفة مهندس السلامة لعمليات الحفر

- حاصل على بكالوريوس هندسة ويفضل تخصص بترول وكيمياء.

- لا يزيد السن عن 30 سنة.

- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال النفط والغاز ويفضل سنتين كحد أدنى في مجال حفر النفط والغاز.

- تقدير عام تراكمي لا يقل عن جيد جدا.

- يفضل الحصول على شهادة «إي إيه دي سي».

الشروط المطلوبة للمتقدمين لشغل وظيفة فني توربينات

- حاصل على مؤهل متوسط أو فوق متوسط تخصص ميكانيكا أو كهرباء.

- خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال الوقاية والأعطال الفجائية توربينات وضواغط غازية ولوح توزيع كهرباء.

- تطبيق إجراءات وتعليمات السلامة والصحة المهنية.

الشروط المطلوبة للمتقدمين لشغل وظيفة فني أجهزة

- حاصل على مؤهل متوسط أو فوق متوسط تخصص كهرباء.

- تطبيق إجراءات وتعليمات السلامة والصحة المهنية.

الشروط المطلوبة للمتقدمين لشغل وظيفة سائق

- حاصل على مؤهل متوسط مناسب.

- رخصة مهنية درجة أولى.

- لا يزيد العمر عن 35 سنة.

إرسال السيرة الذاتية للمتقدمين لوظائف البترول 2023

وطالبت الشركة المتقدمين، إرسال السيرة الذاتية بملف «بي دي إف» من هنـــــــــا، لافتا إلى أن آخر موعد لتلقي الطلبات يوم الأحد المقبل، وإخطار المتقدمين بمواعد الاختبارات.