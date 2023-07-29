تفاصيل تعيينات الإدارة الطبية للبترول.. التخصصات المطلوبة لشغل الوظائف️

أعلنت شركة بتروبكر للبترول عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف للتعيين بنظام الإعارة من الشركات الشقيقة بقطاع البترول في عدد من التخصصات.

الشروط المطلوبة في المتقدمين لشغل وظائف شركة البترول

وأشارت شركة بتروبكر للبترول إلفى أن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة «ممرض للعمل بالإدارة العامة للشئون الطبية»، كالتالي:

- يشترط حصول المتقدم على بكالوريوس علوم التمريض أو دبلوم تمريض بخبرة لا تقل عن عامين ولا تزيد عن 8 سنوات.

رابط التقديم لوظائف شركة البترول 2023

وطالبت الشركة الراغبين في التقديم لشغل وظيفة «ممرض للعمل بالإدارة العامة للشئون الطبية»، وتنطبق عليه الشروط بملء الاستمارة في موعد أقصاه، الأربعاء الموافق 2 من شهر أغسطس المقبل من خلال الرابط التالي اضغط هنا.

تجاهل الطلب واستبعاد المخالف من التقدم لوظائف أخرى

وأوضحت شركة بتروبكر للبترول، أنه يجب على المتقدمين لشغل وظيفة «ممرض للعمل بالإدارة العامة للشئون الطبية»، ملء كافة البيانات بشكل صحيح ودقيق باللغة العربية، لافتا إلى أنه في حالة المخالفة سيتم تجاهل الطلب واستبعاد المخالف.

تقديم الطلب من الحساب الشخصي المفعل على البوابة فقط

وأكدت شركة بتروبكر للبترول أنه في حالة تقديم الراغبين في شغل وظيفة «ممرض للعمل بالإدارة العامة للشئون الطبية»، الطلب باسم أو بيانات شخص غير مفعل له حساب على بوابة التواصل سيتم تجاهل الطلب ويعتبر التقديم لاغيا؛ لذلك يجب على المتقدم تقديم الطلب من حسابه الشخصي المفعل على البوابة فقط.