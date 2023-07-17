تعيينات شركة المياه والصرف.. موعد المقابلة الشخصية للمتقدمين لوظائف 2021

حددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، موعد المقابلة الشخصية والتقييم للمتقدمين لوظيفة فني والذين اجتازوا الاختبار التحريري بالمسابقة رقم 4 لعام 2021 ضمن خطة الشركة من أجل رفع كفاءة الهيكل البشري الذى تمتلكه سعياً للارتقاء بمعايير كل الخدمات المقدمة للمواطن بمختلف المناطق.

مكان وموعد إجراء المقابلة الشخصية والتقييم للمتقدمين لوظائف شركة المياه والصرف 2021

وطالبت المتقدمين لوظيفة فني والذين اجتازوا الاختبار التحريري بالمسابقة رقم 4 لعام 2021 ضرورة التواجد في الفترة من الأحد الموافق 23 من شهر يوليو الجاري 2023، حتى يوم الأربعاء الموافق 26 من نفس الشهر بقاعة الدكتور عبد الحميد عقدة بالمبنى الإداري بكلية التجارة جامعة أسيوط لإجراء المقابلة الشخصية والتقييم طبقا للمواعيد المحددة بالكشوف.

إعلان نتيجة المقابلة الشخصية للمتقدمين لوظائف شركة المياه فور الانتهاء من تقييم الأداء

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عبر المنشور إلى أنه لن يتم تحديد موعد آخر لاختبار المتخلفين عن أداء المقابلة الشخصية فى موعدها المحدد للمتقدمين لوظيفة فني والذين اجتازوا الاختبار التحريري بالمسابقة رقم 4 لعام 2021، لافتا إلى أنه سيتم إعلان نتيجة المقابلة الشخصية فور الانتهاء من تقييم أداءات المتقدمين.

الشروط العامة الواجب توافرها للمتقدمين لشغل الوظائف

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط أعلنت الشروط العامة الواجب توافرها للمتقدمين لشغل الوظائف وفقا لإعلان المسابقة رقم 4 لسنة 2021 كالآتي:

- أن يكون مصري الجنسية.

- أن يكون من المقيمين بالمراكز المطلوبة بمحافظة أسيوط طبقا لما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي قبل تاريخ الإعلان.

- ألا يقل سن المتقدم عن 18 عاما ولا يزيد سن المتقدم عن 35 عاما اعتبارا من تاريخ نشر الإعلان.

- صورة شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بشهادة الموقف من التجنيد موضحا به يعمل كمسوغ للتعيين ولن يقبل دون ذلك.

- ألا يكون المتقدم حاصلا على مؤهل أعلى من المؤهل المطلوب من واقع الأوراق المقدمة.

- اجتياز المتقدم للاختبارات المقررة للوظائف وفقا لإجراءات التوظيف الموحدة والمعتمدة بالشركة.