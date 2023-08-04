«إكسترا نيوز» تسلط الضوء على حفلات مهرجان العلمين.. ترقبوا حفل الكينج الليلة

استعرض تقرير لشاشة «إكسترا نيوز»، أبرز فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الأولى، وسط أجواء احتفالية، إذ من المقرر أن يستمر المهرجان حتى 26 من أغسطس الجاري، تحت عنوان «العالم علمين».

حفلات غنائية لكبار المطربين العرب

ووفقا للتقرير، فإن المهرجان يستقبل نحو مليون زائر من داخل مصر والوطن العربي، يتضمن إقامة حفلات فنية وغنائية لكبار مطربي مصر والعالم العربي بدأت بالفنان تامر حسني وتلاه العديد من الفنانين مثل أحمد سعد وراغب علامة ونانسي عجرم، وسط مشاركة جماهيرية واسعة وتفاعل غير مسبوق.

حفلات غنائية منتظرة بمهرجان العلمين الجديدة

وأشارت «إكسترا نيوز»، في تقريرها عن مهرجان العلمين الجديدة، إلى استمتاع الجمهور بحفل رائع لفنانين كبار، مثل مدحت صالح وريهام عبد الحكيم، ومن المنتظر إحياء كل من الفنانين محمد منير وحميد الشاعري وتامر عاشور وإليسا حفلات غنائية ضمن فعاليات المهرجان.