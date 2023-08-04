وصول حميد الشاعري وفرقته إلى مدينة العلمين لأحياء حفله الغنائي
كتب:
محمود الرفاعي
02:53 م | الجمعة 04 أغسطس 2023
حميد الشاعري
وصل الفنان حميد الشاعري وفرقته لمدينة العلمين الجديدة لأحياء الحفل الثاني من فعاليات الأسبوع الثالث من مهرجان العلمين الجديدة الذي انطلق أسبوعه الثالث أمس.
من المقرر أن يشدو حميدو اليوم في حفله رفقة الفنان الكبير محمد منير في حدث يعد الأول من نوعه بمهرجان العلمين الجديدة.
مهرجان العلمين الجديدة
كان الأسبوع الثالث من مهرجان العلمين الجديدة، قد أنطلق أمس بحفل غنائي كبير طربي جمع كلا من الفنان مدحت صالح والفنانة ريهام عبدالحكيم.
يذكر أن مهرجان العلمين قد بدأت فعالياته في منتصف شهر يوليو الماضي، وشارك به عدد كبير من المطربين ونجوم الغناء.