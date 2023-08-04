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أكرم حسني يروج لفيلم «العميل صفر» بـ«بوستر» جديد.. يعرض منتصف أغسطس

كتب:

ياسمين محمود
06:52 م | الجمعة 04 أغسطس 2023
بوستر الفيلم

بوستر الفيلم

روج الفنان أكرم حسني، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لفيلم «العميل صفر»، من خلال طرح «بوستر» جديد للعمل، المقرر عرضه بالسينمات منتصف أغسطس الجاري.

ونشر أكرم حسني بوستر دعائي جديد للفيلم، وعلق عليه قائلا: «إحنا واصلين لحته حلوة أوي عايزين نحافظ عليها.. العميل صفر وإشارة العميل صفر في دور العرض 8-16».

فيلم «العميل صفر»

فيلم «العميل صفر»، يضم عددا كبيرا من نجوم الفن، أبرزهم أكرم حسني، ونيللي كريم، ومنذر رياحنة، ومصطفى غريب، وأيمن الشيوي، وهو من فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبد الله، وإخراج كريم العدل.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، من خلال شخصية عميل يعمل لصالح منظمة سرية وتصادفه العديد من المواقف الكوميدية.

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بقلم ياسمين محمود