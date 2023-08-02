أكرم حسني يطرح البرومو الدعائي لفيلم «العميل صفر»: «ابدأ الإشارة».. (فيديو)

روج الفنان أكرم حسني عبر حسابه على «إنستجرام»، لفيلمه الجديد «العميل صفر» المقرر طرحه بدور العرض منتصف أغسطس الحالي.

ونشر أكرم حسني البرومو الدعائي لفيلم «العميل صفر»، معلقا: «العميل صفر.. ابدأ الإشارة، تفاصيل المهمة في كل دور العرض من 16 أغسطس إن شاء الله».

أبطال فيلم «العميل صفر»

فيلم «العميل صفر» بطولة أكرم حسني ونيللي كريم، ومنذر رياحنة، ومصطفى غريب، وأيمن الشيوي، وهو من فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبد الله، وإخراج كريم العدل، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، من خلال شخصية عميل يعمل لصالح منظمة سرية.