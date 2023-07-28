أكرم حسني يترقب عرض فيلمه الجديد «العميل صفر» بدور العرض

يترقب الفنان أكرم حسني، تحديد موعد عرض فيلم «العميل صفر»، الذي تم الانتهاء من تصويره خلال اليومين الماضيين، ودخوله المراحل النهائية التي تتعلق بالمونتاج والمكساج، تمهيدًا لطرحه بدور العرض السينمائية واللحاق بموسم صيف 2023 أو إرجاء عرضه لموعد آخر، حيث لم تعلن الشركة المنتجة عن موعد العرض، واكتفت الشركة المنتجة بالكشف عن أول بوستر تشويقي في الساعات الماضية.

أول بطولة مطلقة للفنان أكرم حسني

فيلم العميل صفر، يعد أول بطولة سينمائية مطلقة للفنان أكرم حسني، بعد مشاركته في بطولات جماعية بعدد من الأفلام منها البدلة مع تامر حسني، وبنك الحظ مع محمد ممدوح ومحمد ثروت، كلب بلدي والكويسين مع أحمد فهمي.

فيلم العميل صفر كوميديا مليئة بالأكشن

وتدور أحداث فيلم العميل صفر، في إطار كوميدي من خلال شاب يعمل فرد أمن ويقوم بدوره أكرم حسني، ويحلم بأن يكون ذو شأن وله مغامرات أسوة بجيمس بوند، ويقع في كثير من الأزمات والمواقف الصعبة خصوصًا وأن غالبية محاولاته تبوء بالفشل.

أبطال فيلم العميل صفر

ويشارك أكرم حسني في بطولة فيلم العميل صفر كل من أسماء أبواليزيد، بيومي فؤاد، منذر رياحنة، فيدرا، مصطفى غريب، تأليف وائل عبدالله، إخراج كريم العدل، والفيلم فكرة محمد سامي الذي كان يتولى مهمة الإخراج مع بداية التحضيرات الأولية عام 2020 ولكنه اعتذر عن استكمال العمل.