انتشار منافذ متنقلة لخدمة العملاء في الإسكندرية خلال أغسطس.. الأماكن والمواعيد

قال المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية أنه في إطار تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى رضا العملاء كأحد الأهداف الإستراتيجية للشركة، أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن تواجد منافذ خدمة العملاء المتنقلة من يوم 1/8/2023 إلى 31/8/2023 للتيسير على المواطنين من كبار السن أو العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.

أماكن ومواعيد السيارات المتنقلة

وأشار رئيس شركة مياه الإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إلى أنه جرى تحديد عدد من الأماكن بمختلف أنحاء الإسكندرية شرق ووسط وغرب لتمركز منافذ خدمة العملاء المتنقلة بدأ من يوم 2023/8/1 إلى 2023/8/31 ومواعيدها وأماكنها كالتالى

منفذ خدمة عملاء متنقل شرق

- رافع محمد نجيب أمام بنك مصر- سيدي بشر من 9 صباحا ل 8 مساء

منفذ خدمة عملاء متنقل وسط من 2023/8/1حتى 2023/8/15 في المنشية أمام فندق آمون 9 ص: 2.30 ظهراً.

- بشاير الخير 3 القباري أمام مسجد الشهيد إلهامي من 3 عصراً إلى 8 مساءاً من 2023/8/16 حتى 2023/8/31.

- بشاير الخير 3 القباري أمام مسجد الشهيد إلهامي 9 صباحاً حتى 8 مساءاً .

-منفذ خدمة عملاء متنقل غرب

-مدخل أبو يوسف أمام مدرسة الأورمان، من 10 صباحاً : 3.30 عصراً.

- أمام فرع شركة المياه بالبيطاش من 4 عصراً إلى 9 مساءاً

- يوم الجمعة من 2 ظهرا إلى 8 مساء بنفس أماكن تمركز السيارات.

خدمات متنوعه.

أضاف المهندس أحمد جابر أن سيارات الخدمة المتنقلة تقدم الخدمات الآتية:

- تعاقد على إدخال العدادات.

- إستقبال شكاوى.

- شحن كروت العدادات مسبقة الدفع.

- الإستعلام عن الفواتير - سداد الفواتير.

كما يتواجد فريق من المعمل المركزي للشركة لأخذ عينات من العقارات المحيطة للتأكد من جودة المياة وفريق من ادارة التوعيه وإدارة التسويق لتعريف سكان المنطقه بالخدمات التي تقدمها الشركة .