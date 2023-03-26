تجهيز عيادة متنقلة لتقديم خدمات طب الأسنان بالفترات المسائية في المنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن تجهيز عيادة متنقلة لتقديم خدمات طب الأسنان، في إطار التيسير على المواطنين والتسهيل عليهم للحصول على الخدمات الطبية خلال شهر رمضان الكريم، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وفي إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

خدمات الكشف وخلع الأسنان

من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى سمهان، مدير إدارة طب الأسنان بمديرية الصحة بالمنيا، أن العيادة تقدم خدمات طب الأسنان للمواطنين عن طريق أطباء متخصصين، وتتمثل تلك الخدمات فى الكشف وخلع الأسنان والحشو وذلك بأماكن متفرقة من المحافظة يوميا من الساعة 8 مساء حتى الساعة 11 مساءً.

قافلة طبية بقرية بني حسن

وأعلنت مديرية الصحة في محافظة المنيا، في وقت سابق، عن تنظيم قافلة طبية علاجية بقرية بنى حسن بمركز أبو قرقاص، خلال يومي 27 و28 مارس الجاري، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة ستضم العديد من التخصصات منها: الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.