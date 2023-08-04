تقرير: بعض البريطانيين لا يحصلون على علاج مناسب لأنهم غير نحيفين بما يكفي

يواجه بعض البريطانيين، الذين يعانون من اضطرابات شديدة في الأكل صعوبات في الحصول على العلاج، من خلال مرافق هيئة الخدمات الصحية الوطنية، حيث يتم رفض علاجهم بحجة عدم نحافتهم بما فيه الكفاية، وفق صحيفة «إندبندنت».

ولكن في الوقت نفسه، تشير الأرقام الجديدة إلى أن الهيئة تواجه أزمة متفاقمة في تدفق حالات اضطرابات الأكل على مرافقها.

وكشفت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، عن أرقام مذهلة، تفيد بأن ما يزيد عن 5385 مريضًا- الغالبية العظمى منهم أطفال وعددهم 3896، وتم إدخالهم إلى الأجنحة العامة لحالات مثل فقدان الشهية والشره المرضي خلال العامين الماضيين، وهو أكثر من ضعف عدد الحالات المسجلة في عام 2017-2018.

ويشير تحليل آخر لأرقام الهيئة، إلى أن عدد الأطفال الذين يعالجون من اضطرابات الأكل تضاعف من 5240 في عام 2016-2017 إلى 11800 في عام 2022-2023.

الأطباء تحذر من الصعوبات المتزايدة في الوصول إلى الخدمات الاجتماعية لعلاج المرض

ونشرت مفوضة الأطفال في إنجلترا، راشيل دي سوزا، هذه الأرقام، مشيرة إلى ارتفاع كبير في عدد «اليافعين» الذين ينتظرون للحصول على العلاج لأكثر من ثلاثة أشهر، حيث ارتفعت النسبة من 16 في المئة في عام 2016-2017 إلى 45 في المئة.

وتحذر الأطباء والجمعيات الخيرية من أن الصعوبات المتزايدة في الوصول إلى الخدمات الاجتماعية تعيق علاج المرضى، سواء كانوا أطفالًا أو بالغين، بالسرعة المطلوبة، مما يؤدي إلى إصابة العديد منهم بالمرض إلى درجة تتطلب الرعاية الطبية العاجلة في المستشفيات.

امرأة تروى ما حدث معها بعد تعرضها للمرض

وفي هذا السياق، أكدت امرأة، رفضت ذكر اسمها- أنها تم رفضها مرتين من خدمات اضطرابات الأكل المجتمعية في لندن، لأن وزنها لم يكن منخفضًا بما يكفي لتلقي العلاج.

وأضافت أن «إخبار المريض بأنه ليس مريضًا بدرجة كافية يشكل أمرًا مزعجًا للغاية ويعتبر شكلًا من أشكال التمييز، ولا يمكن للأطباء أن يخبروا مريضًا يعاني من ارتفاع ضغط الدم بالعودة عندما يكون ضغط الدم أعلى من المعدل الطبيعي، ولا يمكن للمرضى المصابين بالاضطرابات الغذائية أن يفقدوا المزيد من وزنهم أو أن يعودوا عندما يكونوا أكثر اضطرابًا».

مليار جنيه إسترليني لعلاج مرض اضطرابات الأكل

وفي هذا الصدد، أكدت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية، أنها تستثمر نحو مليار جنية إسترليني في الرعاية المجتمعية للبالغين المصابين باضطرابات الأكل، بحلول السنة القادمة 2024.

وأضافت وزارة الصحة أنه تم منح 54 مليون جنية إسترليني من أجل تعزيز قدرات خدمات علاج اضطرابات الأكل المجتمعية للأطفال.