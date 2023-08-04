«القاهرة الإخبارية» تبرز دور مهرجان العلمين الجديدة في إنعاش السياحة

قالت نهى درويش، مراسلة «القاهرة الإخبارية»، إنَّ هناك زيادة في أعداد الوفود لمهرجان العلمين الجديدة من سياح عرب ومصريين؛ للاستمتاع بجمال المدينة الساحرة والجميلة التي تتميز بجمال شواطئها الساحرة ما ساهم في تنشيط السياحة وإنعاشها.

«درويش»: نجاح كبير لحفل الفنان مدحت صالح وريهام عبد الحكيم

وأضافت «درويش» خلال رسالة لها على الهواء عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ حفل الفنان مدحت صالح والفنانة ريهام عبد الحكيم لاقى نجاحاً كبيراً وكان حفلا كامل العدد تميز بجماله وأنواع الموسيقى وأحيا ذكريات ونوستالجيا أغنيات الزمن الجميل والطرب الأصيل.

دور مهرجان العلمين في الترويج للسياحة

وتابعت مراسلة «القاهرة الإخبارية»: «تصدر هاشتاج حفل مدحت صالح منصات التواصل الاجتماعي وإن دل على شيء فعلى نجاح الحملة الترويجية لـ مدينة العلمين الجديدة ما دفع الملايين داخل وخارج مصر باستخدام محركات البحث في محاولة استكشاف المدينة والمهرجان الترفيهي الأكبر بالشرق الأوسط».